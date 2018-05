Veel volk op jubileumeditie Schoonbroek Leeft 14 mei 2018

De 25ste editie van het dorpsfestival Schoonbroek Leeft kon op heel wat belangstelling rekenen. Zaterdag kwamen er naar schatting zo'n 600 à 700 mensen mee vieren. Zondag dreigde het weer roet in het eten te gooien. Rond de middag druppelde het even, maar een forse regenbui bleef uit. "De mensen zijn er niet voor thuisgebleven", zegt voorzitter Ben Peeters tevreden. Het namiddagprogramma kon op veel enthousiasme rekenen. Zo bouwde de organisatie een eigen glazen straatje en werd het terrein opgevrolijkt met heel wat acts. Zo stond er in de foodcorner een vleestoog met barbiepoppen en knuffelbeesten tussen het hamburgerkraam en de frituur. "Typisch Schoonbroek Leeft", verklaart Peeters. "De mensen snappen die humor hier echt en verwachten het ook van ons", besluit voorzitter Ben Peeters.





(BHR)