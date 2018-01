Valse belastingbrief wil inwoners doen betalen voor kippen en paarden 02u43 0 Repro BHR Het valse aanslagbiljet. De tekst 'vals aanslagbiljet' heeft de gemeente aangebracht voor publicatie. Retie In de gemeente Retie is er een vals aanslagbiljet in omloop waarbij er gevraagd wordt om een nieuwe taks te betalen voor het privébezit van kippen en paarden. Die taks zou vanaf het nieuwe jaar ingevoerd worden, maar bestaat in werkelijkheid niet. Het gemeentebestuur vraagt aan iedereen die een dergelijke brief in de bus krijgt om zeker niet te betalen.

Het gemeentebestuur van Retie werd gisteren op de hoogte gebracht dat er een vals aanslagbiljet in omloop is waarbij er gevraagd wordt om te betalen voor het privébezit van kippen en paarden. Die nieuwe gemeentelijke heffing zou vanaf 2018 ingevoerd worden, zo lees je in de brief. Maar de heffing bestaat dus in werkelijkheid niet. In de brief wordt ook zonder toestemming het logo van de gemeente en de contactgegevens van onder meer de burgemeester en de gemeentesecretaris gebruikt. Het rekeningnummer dat vermeld staat, is niet verbonden aan de gemeentediensten.





Werk van amateurs

Op het document is er sprake van een taks van 60 euro voor 'meer dan vijf' kippen en een bedrag van 300 euro voor vier paarden. De namaakfactuur is duidelijk het werk van amateurs, zo werd het gedeelte onderaan dat voorzien is voor de overschrijving duidelijk zichtbaar gekopieerd. Het gemeentebestuur vraagt aan zijn inwoners om de valse factuur niet te betalen.





Voorlopig is er nog maar één persoon die de valse factuur meldde. Het is nog niet duidelijk of er nog meer mensen een gelijkaardig document in de bus kregen.





Wie een dergelijke brief ontvangen heeft, kan dat melden via het e-mailadres gemeentebestuur@retie.be of via het telefoonnummer 014/38.92.30. Op die manier worden alle klachten verzameld en wil het bestuur een zicht krijgen op het aantal valse facturen. Wie twijfelt over de echtheid van een factuur van de gemeente Retie kan altijd de financiële dienst contacteren via het telefoonnummer 014/38.92.44 of via het e-mailadres financien@retie.be. (BHR)