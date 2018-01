Valse belasting voor kippen en paarden blijkt grap 02u25 0

Een man uit Retie vond eerder deze week een valse factuur in zijn brievenbus waarbij hij gevraagd werd om te betalen voor zijn kippen en paarden. Het zou volgens de brief gaan om een nieuwe gemeentelijke heffing die vanaf het nieuwe jaar van kracht zou zijn. Al snel werd duidelijk dat het om een valse brief ging. Zo was het gedeelte met de overschrijving onderaan duidelijk zichtbaar gekopieerd. Het gemeentebestuur werd verwittigd en waarschuwde zijn inwoners voor gelijkaardige brieven. Ook de politie werd ingelicht. Gisteren werd het duidelijk dat het om een flauwe grappenmaker ging. De man in kwestie maakte zich bekend en gaf toe dat hij zijn vriend een poets wilde bakken. Mogelijk zal de man wel nog een verklaring moeten afleggen bij de lokale politie. (BHR)