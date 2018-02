Tweehandsbeurs babymateriaal 23 februari 2018

Gemeenschapscentrum Den Dries in de Kerkhofstraat in Retie zet op zondag 25 februari de deuren open voor een tweedehandsbeurs. Ter plaatse vind je allerlei babyartikelen zoals speelgoed en kinderkledij. Er zal daarnaast ook zwangerschapskledij verkocht worden. Je kan langskomen tussen 9 uur en 11.30 uur. De toegang is gratis. (BHR)