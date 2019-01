Twee vrienden staan terecht voor invoer van cannabis Kristof Baelus

28 januari 2019

14u06 1 Retie Op 26 maart 2018 werden beklaagden Stef V.O. (23) en zijn vriend Hamza E. aangemaand door de lokale politie voor een voertuigcontrole. De politie vond een sporttas met een kilo cannabis in de koffer van het voertuig. Er hangt het duo een aanzienlijke celstraf boven het hoofd.

Bij een voertuigcontrole in Retie vond de politie een kilo cannabis in een sporttas in de koffer van het voertuig van Stef V.O. Op het moment van de feiten bestuurde Stef V.O. zelf de wagen.

Nadien vond een controle plaats in de woning van V.O. Daar werden ook nog verschillende zakjes cannabis, zeven gram hasj en een precisie weegschaal gevonden. Ook vonden de agenten een blikje Red Bull dat klaargemaakt was om iets in te verstoppen.

Bij het verhoor beroept V.O. zich op zijn zwijgrecht, H. kwam met een verklaring op de proppen. Volgens hem kwam V.O. hem ophalen nadat hij vroeg mee te rijden naar Nederland om een hoeveelheid cannabis op te halen.

“H. wist niet dat het om grote hoeveelheden verdovende middelen ging. In ruil voor deze dienst zou hij twee gram cannabis krijgen van V.O.”, klinkt het bij de raadsman van H.

Enkele uren later kwam V.O. toch nog met een tegenstrijdige verklaring. “ Mijn cliënt werd onder druk gezet om met zijn voertuig naar Nederland te rijden en daar een hoeveelheid cannabis op te halen”, klinkt het bij de raadsman van V.O. “Er werden zelfs bedreigingen geuit naar mijn cliënt toe. Zelf rookt hij zeer af en toe een joint maar hij is zeker geen veelvuldig gebruiker.”

Na een doorlichting in de gsm’s van de vrienden werden in beide gsm’s contacten in het drugsmilieu gevonden.

Voor Stef V.O. vordert het Openbaar Ministerie een celstraf van 15 maanden en een geldboete, voor Hamza E. is dit een celstraf van 18 maanden en een geldboete. Vonnis op 25 februari.