Twee Polen staan terecht voor meerdere winkeldiefstallen Kristof Baelus

14 januari 2019

12u08 0 Retie De twee Polen Lukasz N. en Krzysztof S. hebben zich moeten verantwoorden voor meerdere winkeldiefstallen. De politiezone Kempen Noord Oost betrapte het duo tijdens een controle op 3 maart 2018 na verdacht rijgedrag.

In de wagen troffen de agenten een 35-tal flessen whisky aan, verdacht veel kledij en een grote lading scheermesjes. Ook vonden de agenten een zware magneet in de wagen, die vermoedelijk gebruikt werd om de alarmsystemen van de winkels te omzeilen. De politie vroeg de twee Polen om hen te volgen naar het politiebureau, onderweg zagen de agenten dat de passagier de magneet uit de wagen gooide. Deze werd nadien door een burger wel gevonden.

Tijdens het verhoor ontwijken en de twee alle vragen en ontkennen ze ook maar iets te maken te hebben met de diefstallen. Van de magneet blijken ze geen weet te hebben.

Bij navraag in enkele winkels blijkt dat de gestolen goederen toebehoren aan onder andere Decathlon en aan winkelketen Aldi in Retie.

Beide daders blijven de feiten ook in de rechtbank ontkennen. “Ik heb niets te maken met een diefstal, we hebben de goederen aangekocht maar ik vraag nooit een rekening”, zegt Lukasz N.

“Het waren inkopen voor de feestdagen, vandaar de grote hoeveelheid. Ik weet niet meer hoeveel ik moest betalen, het is al een jaar geleden”, zei Krzysztof S. toen hij een verklaring moest geven over de grote hoeveelheid goederen in de wagen.

Het Openbaar Ministerie vordert een celstraf van één jaar en een geldboete.

Vonnis op 8 februari.