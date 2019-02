Twee laptops gestolen in school JVN

25 februari 2019

Dieven zijn in de loop van het weekend de school in de Jozef Cardijnlaan in Retie binnen gedrongen. Medewerkers van de school stelden de inbraak maandagochtend vast. Het is niet duidelijk hoe de dieven zijn binnen geraakt. Wel staat vast dat ze twee laptops hebben gestolen.