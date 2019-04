Toyota Land Cruiser van oprit gestolen Wouter Demuynck

02 april 2019

Maandag meldde de eigenaar van een Toyota Land Cruiser dat de wagen, die op hun oprit stond aan de Postelsebaan in Retie, gestolen was. In de regio komen soortgelijke diefstallen recentelijk wel meer voor. Zo werden in Arendonk in februari nog twee wagens gestolen die eveneens op de oprit stonden.