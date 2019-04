Tien inbraken in zelfde straat Jef Van Nooten

09 april 2019

12u44 0 Retie De bewoners van Pontfort werden maandag geconfronteerd met een inbrakenplaag. Maandagochtend bleek dat er op tien adressen in de straat was ingebroken. De daders stalen werkmateriaal.

De inbraken aan Pontfort gebeurden in de nacht van zondag op maandag. Op acht adressen werd effectief ingebroken, op twee andere plaatsen in de straat bleef het bij een inbraakpoging. “De buit bestaat in alle gevallen uit werkmateriaal zoals boormachines en kettingzagen”, vertelt een woordvoerder van de lokale politie Kempen Noord-Oost.

Sporenonderzoek

Opvallend: Retie wordt al een tijd geteisterd door inbrekers die tuinbergingen open breken om dure fietsen te stelen. Dit keer waren de daders niet geïnteresseerd in fietsen. In sommige tuinhuizen die werden open gebroken, stonden dure fietsen maar die lieten ze gewoon staan. Het labo van het parket ging ter plaatse om een sporenonderzoek uit te voeren. De politie hoopt op basis van de aangetroffen sporen de daders te klissen.