Tickets feestbus oudjaar online activeren BHR

19 december 2018

11u57 0

Retienaren die graag met oudjaar een glaasje drinken kunnen een gratis busticket van openbare vervoersmaatschappij De Lijn aanvragen via de gemeentelijke website www.retie.be. Het ticket zelf wordt uitgereikt via sms, maar de registratie gebeurt online. Met het ticket kan je gratis gebruik maken van de lijn 390 die rijdt tussen Arendonk en Mol, op 31 december vanaf 18 uur tot en met 1 januari om 23.59 uur. Je mag in die periode zoveel verplaatsingen doen als je wil. Abonnees hoeven geen ticket te bestellen, zij rijden gratis met vertoon van hun pasje. Wie geen gratis ticket heeft, kan de dag zelf nog een ticket kopen, dat kost dan 3 euro.