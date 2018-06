Technische Dienst neemt intrek in nieuwe werkplaats 12 juni 2018

02u48 0

De Technische Dienst van de gemeente Retie heeft zijn intrek genomen in de nieuwe werkplaats in de Veldenstraat. De vorige werkplaats was aan vernieuwing toe en was te klein geworden voor de huidige personeelsbezetting. Ook de andere collega's van het gemeentepersoneel kwamen langs om de nieuwe werkplaats te bekijken. Zij kregen een rondleiding en een blik achter de schermen. De werken zelf ging van start op 1 april 2017 en konden op vrijdag 1 juni 2018 afgerond worden. Het afhaalmagazijn werd opnieuw ingericht, er kwam een nieuw sanitair gedeelte met douches en kleedruimtes voor mannen en vrouwen en het gebouw werd uitgerust met burelen, een vergaderzaal en een ruime refter met bijhorende keuken.





(BHR)