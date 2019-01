Startmoment ‘Fit in je hoofd’ BHR

23 januari 2019

Het komende jaar loopt in de gemeente Retie de actie ‘Gezond Retie — Fit in je hoofd’. Daarbij worden er allerlei laagdrempelige acties opgezet in het kader van het mentale welzijn. De aftrap van de actie wordt gegeven op donderdag 24 januari om 19.30 uur in gemeenschapscentrum Den Dries in de Kerkhofstraat in Retie. Daar komt Tommy Browaeys zijn lezing ‘Slakkengeluk’ brengen. Daarbij vertelt hij hoe je het geluk zelf in handen kan nemen. De toegang is gratis.