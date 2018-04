Sporthal wordt speelparadijs 04 april 2018

Nog tot en met vrijdag 6 april kunnen Retiese kinderen tot 10 jaar terecht in Sporthal Boesdijkhof om te komen sporten en spelen. Tijdens de eerste week van de paasvakantie kunnen ze tussen 13 uur en 17 uur langskomen om zich uit te leven met heel wat sport- en spelmateriaal. De inkom per kind bedraagt 2,90 euro. Ouders en grootouders mogen gratis binnen en kunnen de kinderen volgen van in de cafetaria of van op de tribune in de zaal. (BHR)