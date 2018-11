Sporthal omgevormd tot speelparadijs BHR

27 november 2018

Sporthal Boesdijkhof, in het centrum van Retie, wordt op zondag 2 december omgetoverd tot een speelparadijs voor kinderen tot 10 jaar. Tussen 13 en 17 uur zullen allerlei sport- en speeltoestellen opgesteld staan in de grote zaal. Ouders, grootouders en familieleden kunnen toekijken vanuit de cafetaria of vanop een tribune in de zaal. De toegang bedraagt 2,9 euro per kind. Begeleiders mogen gratis binnen.