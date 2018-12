Sporten en spelen tijdens kerstvakantie BHR

20 december 2018

14u58 0

Sporthal Boesdijkhof in de Boesdijkhofstraat in Retie opent de deuren tijdens de kerstvakantie voor spelende kinderen tot 10 jaar. In de hele sporthal zullen er dan allerlei sport- en speeltoestellen opgesteld staan. Iedereen kan langskomen op donderdag 27 en vrijdag 28 december en op woensdag 2, donderdag 3 en vrijdag 4 januari, telkens van 13 uur tot 17 uur. Kinderen betalen 2,9 euro inkom, begeleiders mogen gratis binnen. Zij kunnen toekijken vanaf een tribune in de zaal zelf of vanuit de kantine.