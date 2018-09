Spelewei rolt de rode loper uit 04 september 2018

In Kleuterschool Spelewei in Retie, afdeling Hodonk, werd de eerste dag van het nieuwe schooljaar feestelijk gevierd. Voor de kleutertjes werd er een grote rode loper uitgerold en de school werd versierd met vlaggetjes. Om het feest compleet te maken werd er muziek gespeeld op de speelplaats. Een feestelijke manier voor de jongste kleuters om hun nieuwe school al wat beter te leren kennen én een leuke manier voor de oudere kleuters om de vakantie samen uit te zwaaien. "We wilden het leuk maken maar ook niet te overweldigend", klonk het gisteren op de school. "Zeker voor de nieuwe kleuters is zo'n eerste schooldag al bijzonder genoeg."





(BHR)