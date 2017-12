Spelen in sporthal 02u42 0

Kinderen tot 10 jaar kunnen volgende week komen spelen in sporthal Boesdijkhof in Retie. Daar staat er tussen 13 uur en 17 uur telkens heel wat sport- en speelmateriaal voor hen klaar. Je kan langskomen op woensdag 3, donderdag 4, vrijdag 5 en zondag 7 januari. De inkom per kind bedraagt 2,75 euro. Volwassenen mogen gratis binnen en kunnen hun kinderen volgen vanop de tribune in de zaal of van in de kantine. Vooraf inschrijven is niet nodig. (BHR)