Snelheidsduivels op de foto 27 februari 2018

De komende dagen organiseert de politie van de zone Kempen Noord-Oost snelheidscontroles in de gemeente Retie. Zo let je best goed op je snelheid aan Pontfort, in de Kasteelstraat, Nieuwstraat, Gildenstraat, Kloosterstraat en aan de Postelsebaan. Uiteraard kunnen er ook nog onaangekondigde snelheidscontroles plaatsvinden. (BHR)