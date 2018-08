Snelheidscontroles 11 augustus 2018

De politie van de zone Kempen Noord-Oost rijdt op vrijdag 17 augustus de flitswagen uit voor snelheidscontroles in de gemeente Retie. De flitswagen zal zich parkeren langs de Pijlstraat, de Hulselstraat en de Europalaan. Je let er dus beter goed op je snelheid. Uiteraard kunnen er ook nog andere, onaangekondigde, snelheidscontroles plaatsvinden in de gemeente. (BHR)