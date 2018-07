Snelheidscontroles in hele reeks straten 20 juli 2018

De politiezone Kempen Noord-Oost plant in juli en augustus nog verschillende snelheidscontroles in Retie. Het gaat om controles in de Hodonk Werbeek en Postelsebaan op 25 juli, Kasteelstraat, Gildenstraat en de Kloosterstraat op 2 augustus, Pontfort, Kasteelstraat en Nieuwstraat op 4 augustus, Pijlstraat, Hulselstraat en Europalaan op 17 augustus, Provinciebaan, Hodonk en Pijlstraat op 22 augustus, Sint-Martinusstraat, Europalaan en Geelsebaan op 27 augustus en Pontfort, Kasteelstraat en Nieuwstraat op 30 augustus. Uiteraard volgen er ook nog niet aangekondigde snelheidscontroles. (VTT)