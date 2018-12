Slogans lanceren campagne rond geestelijke gezondheid Bert Huysmans

20 december 2018

17u22 1 Retie In het nieuwe jaar start de gemeente Retie met de actie ‘Gezond Retie: Fit in je hoofd’. De campagne is nu al op enkele plaatsen in het straatbeeld zichtbaar want hier en daar verschenen er slogans op de ramen en etalages van Retiese handelszaken, scholen en bij openbare gebouwen. De slogans werden geplaatst door de mensen van kalligrafiegroep Tekstperiment.

Met de spreuken wordt er gewezen op het feit dat je met eenvoudige complimentjes of een vrolijke boodschap meewerkt aan het positieve welzijn van je medemens. Het wil ook een bijkomend gespreksonderwerp vormen om de mensen vlotter een babbeltje met elkaar te laten maken. De focus ligt niet per definitie op zaken als een burn-out of depressie, maar eerder op de dagdagelijkse dingen die een positieve bijdrage kunnen leveren aan ons geestelijk welzijn.

De campagne is de opvolger van de eerdere acties ‘Retie stopt met roken’ en ‘Retie (be)weegt’, waarbij vooral de lichamelijke gezondheid aan bod kwam. Nu richt de gemeente zich dus op de geestelijke gezondheid. Het hele jaar 2019 zal in Retie in het teken staan van het thema. Bedoeling is dat er laagdrempelige acties opgezet worden om de problematiek meer bespreekbaar te maken en taboedoorbrekend te werken.

Bij de campagne hoort ook een groot startmoment. Daarvoor komt Tommy Browaeys op donderdag 24 januari naar Gemeenschapscentrum Den Dries in de Kerkhofstraat in Retie. Hij brengt een lezing met de titel ‘Slakkengeluk’ waarbij hij de Retienaren probeert te leren om hun geluk zelf in handen te nemen. De avond start om 19.30 uur en is gratis bij te wonen.