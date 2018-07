Scooter belandt in gracht 26 juli 2018

02u37 0

Woensdagvoormiddag om 11.30 uur vond er een ongeval met een scooter, met twee personen erop, plaats in de Hulselstraat. De bestuurder verloor de controle over het stuur en belandde in de gracht. Bestuurder D.V. (29) uit Mortsel moest met lichte verwondingen naar het Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout afgevoerd worden, de passagier bleef ongedeerd. (WDH)