Schoonbroek Leeft bouwt 'Glazen Straatje' 11 mei 2018

02u32 1 Retie Het dorpsfestival Schoonbroek Leeft viert dit weekend zijn 25ste verjaardag. Traditioneel wordt uitgekeken naar de attractie die de organisatie zelf bouwt. Daarvoor brengen ze dit jaar een 'Glazen Straatje' naar Schoonbroek, een parodie op 'de lekdreef' in Averbode.

Schoonbroek Leeft is een eigenzinnig dorpsfestival dat traditioneel op zondag heel wat straatacts, animatie en livemuziek serveert. Eén van de populairste acts wordt altijd door de organisatie zelf voorzien, uitgewerkt door de werkgroep 'Iet Zot'. Dit jaar wordt er een parodie gemaakt op 'de lekdreef' in Averbode. "Maar dan 18+", legt voorzitter Ben Peeters uit. "Een eigen glazen straatje dus, ons eigen Schoonbroekse schipperskwartier. Er wordt heel wat suggestief uitgewerkt, maar niks is uiteraard wat het lijkt."





Het geeft meteen aan waar het dorpsfestival voor staat. "Alle acts worden overgoten met een vleugje humor. Het theater, de muziek... Alles moet op elkaar afgestemd zijn. Zot en grappig, met die typerende Schoonbroekse humor."





Hele dorp aanwezig

In Schoonbroek wonen momenteel zo'n 1.400 mensen, op het festival worden tussen de 1.500 en 2.000 bezoekers verwacht. Zowat het hele dorp zal dus aanwezig zijn, vaak aangevuld met vrienden en familie. Om het 25ste jubileum te vieren wordt er voor het eerst een extra dag voorzien. Zo zal er voor één keer op zaterdagavond al livemuziek gespeeld worden, de bands Grohl en Wetnecks stappen dan het podium op. Zondag zorgen Slipmates, Twenty Sicks en House of Rocks voor de muzikale sfeer. De toegang is gratis. (BHR)