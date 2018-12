Schoolrun levert 12.841,55 euro op voor Kom op tegen Kanker Bert Huysmans

21 december 2018

De Retiese schoolkinderen gaven deze week de fakkel van De Warmste Week aan elkaar door. Daarbij organiseerde elke school telkens een sponsorloop voor het goede doel. Al het geld dat daarbij werd opgehaald, telden ze bij elkaar op. De eindsom werd vrijdagnamiddag tijdens een officieel moment aan Gemeenschapscentrum Den Dries bekend gemaakt. Dankzij de leerlingen en hun gulle schenkers kan er een bedrag van 12.841,55 euro geschonken worden aan Kom op tegen Kanker. De Schoolrun is een onderdeel van de actie ‘Linde<<Boom’, dat enkele Retiese projecten voor het goede doel bundelt. Zo was er donderdag bijvoorbeeld ‘De Allerbeste Music Quiz For Life’ en lopen zo’n 120 Retienaren zaterdag in estafettevorm van Wachtebeke naar Retie, een afstand van ongeveer 115 kilometer.