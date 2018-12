Scholen geven fakkel door voor goede doel BHR

17 december 2018

13u12 0

Deze week lopen alle Retiese schoolkinderen een ‘Schoolrun’, een sponsorloop voor het goede doel. Als eerste gingen de leerlingen van kleuterschool Spelewei in Schoonbroek aan het lopen, net voor de middag gaven zij een fakkel door aan de kinderen van Gemeentelijke Basisschool Retie afdeling Schoonbroek, die op hun beurt hun sponsorloop aflegden. Alle andere Retiese scholen zullen deze week op dezelfde manier geld inzamelen. Vrijdagnamiddag zal de fakkel overal gepasseerd zijn en wordt er verzameld op het grasveld aan Gemeenschapscentrum Den Dries in de Kerkhofstraat. Daar zal het uiteindelijk ingezamelde bedrag bekend worden gemaakt. Dat bedrag wordt geschonken aan Kom op tegen kanker, in het kader van De Warmste Week van muziekzender Studio Brussel. Heel wat acties van Retienaren worden gebundeld onder de noemer ‘Linde<<Boom’. Zo zullen komende zaterdag meer dan 120 lopers in ploegverband de afstand van Wachtebeke tot aan de lindeboom in Retie afleggen.