Schapenspel in Prinsenpark 12 juli 2018

Speelpleinwerking Kei-Tof in Retie trekt deze zomer twee keer met de huifkar naar Provinciaal Groendomein Prinsenpark voor een schapenspel. Dat wordt georganiseerd door Kemp vzw. Tijdens het spel worden de kinderen wegwijs gemaakt in de wereld van de schapen en kunnen ze de herder een handje helpen. De Klavertjes, de 6- en 7-jarigen, spelen het spel op dinsdag 17 juli, de Freekjes, de 8- en 9-jarigen, trekken op dinsdag 7 augustus naar het Prinsenpark. (BHR)





Registreren en inschrijven kan via www.retie.be.