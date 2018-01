Ruim twee maanden werken in Langedijk 26 januari 2018

Een aannemer is aan het werk aan de Langedijk in Retie. Op die verbindingsweg tussen Huisjes en de Postelsebaan wordt de rijbaan volledig vernieuwd. De werken zullen een vijftig werkdagen (ruim twee maanden, red.) in beslag nemen. Voor het verkeer is een omleiding aangeduid. (BHR)