Retie Rockt klaar om 1.700 feestvarkens te ontvangen 08 juni 2018

Het festival Retie Rockt is zaterdag aan zijn veertiende editie toe. Daarbij kiest het voor het vertrouwde concept: gezelligheid, foodtrucks en stevige gitaren.





"We hebben de indeling van ons festivalterrein in gemeentepark 't Schijf, wel overhoop gegooid", zegt Sander Melis van de organisatie. "Er is plaats gemaakt voor een grote nieuwe tent voor de wijn- en bierbar. Het terrein is ietsje groter. Er is een hangmattenboog en iemand uit Retie heeft speciaal voor ons het terrein voorzien van oude lampen en van een ufo van meer dan honderd kilo aan de toog." Er worden zo'n 1.700 rockfans verwacht.





Op het podium staan onder meer Diablo Blvd., Navarone, Dÿse, Audrey Horne en Rhea. In danscontainer 'Draaischijf' wordt er voor het eerst een liveset gespeeld door Neoslave. Tickets aan de kassa kosten 25 euro. De eerste groep start om 14 uur. (BHR)