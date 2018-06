Rethyscoop start in pastorietuin 28 juni 2018

02u34 1

De pastorietuin van Schoonbroek is de setting voor de eerste zomerse filmvoorstelling van Rethyscoop. Op woensdag 4 juli wordt daarbij de film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri getoond op groot scherm. Die film sleepte zeven Oscarnominaties in de wacht, waarvan het er twee verzilverde. Je kan gratis langskomen vanaf 21 uur, de film start om 22 uur. Vergeet niet om zelf een stoel en eventueel een dekentje mee te brengen. Bij slecht weer verhuist de filmvoorstelling naar de refter van de Gemeentelijk Basisschool Retie, afdeling Schoonbroek. (BHR)