Proef met minder parkeerplaatsen op Markt 04 augustus 2018

02u26 0 Retie Deze laatste maand van de zomervakantie wordt op de Markt in Retie een proefopstelling opgezet. Daarbij zijn heel wat van de parkeerplaatsen voortaan afgesloten. De proefopstelling komt er als voorbereiding op de werken die er gepland staan.

De nieuwe Retiese Markt moet autoluw worden, met meer aandacht voor fietsers en voetgangers. In de nieuwe plannen staat dus een vermindering van de parkeerplaatsen. Tellingen hebben uitgewezen dat de huidige parkeerplaatsen bijna nooit allemaal volzet zijn. Bovendien zijn er volgens het gemeentebestuur ook voldoende alternatieven, zoals de parking achter het gemeentehuis. De nieuwe Markt is één van de punten van Re10, waarmee de gemeente de komende jaren het centrum wil vernieuwen.





De parkeerplaatsen die niet meer gebruikt kunnen worden, zijn intussen afgezet met bloembakken en ook op de stukken waar je de plaatsen oprijdt, staan er hekken met verbodsborden om aan te geven dat je er niet langer mag staan. Er zullen ook fietsenrekken komen. Op de parkeerplaatsen die wel nog gebruikt kunnen worden, mag je met je blauwe kaart twee uur gratis staan. De plekken voor mindervaliden blijven wel beschikbaar. De wekelijkse vrijdagmarkt blijft ook. De proefopstelling blijft de hele maand augustus staan, daarna wordt alles geëvalueerd. Een definitief ontwerp voor de nieuwe Markt komt er dan in het voorjaar van 2019. (BHR)