Prinsenpark krijgt nieuw bezoekerscentrum 12 juni 2018

02u47 0 Retie Provinciaal Groendomein Prinsenpark in Retie krijgt een kersvers diensten- en bezoekerscentrum. Het huidige dienstencentrum en de stelplaats waren verouderd en verdwijnen.

De nieuwe gebouwen komen aan de andere kant van de parking, vlak naast de Kastelsedijk op de plaats waar nu de hondenweide was. Die verhuist naar het huidige speelbos, dat op zijn beurt een nieuwe locatie zal krijgen in het domein. Het nieuwe dienstencentrum bestaat uit twee gebouwen, elk met een hellend dak. Eén ervan krijgt een L-vorm zodat de ruimte tussenin gebruikt kan worden als binnenkoer, die ook dienst zal doen als nieuwe werkplaats.





In het rechthoekige gebouw is ruimte voor de administratie, een personeelsrefter en enkele bezoekersruimten zoals een educatieve ruimte, een cafetaria en een sanitair blok.





In de nieuwe constructie zullen ook op enkele plaatsen overdekte gedeeltes komen, onder meer een terras voor de bezoekers en een werkplaats voor de medewerkers. Verder wordt de gracht verbreed en herlegd en komt er een bekken en een groot cirkelvormig rooster om het regenwater in op te vangen.





De grondwerken zijn intussen gestart, eind 2019 moet alles in gebruik genomen kunnen worden. Het ontwerp komt van Studio Thys Vermeulen uit Brussel. Zij wonnen de wedstrijd die werd uitgeschreven door de provincie. (BHR)