Politie flitst 30 maart 2018

03u00 0

De politie van de zone Kempen Noord-Oost haalt deze week de flitswagen boven. Zo word je op zaterdag 31 maart gecontroleert op de Kloosterstraat, de Nieuwstraat en de Europalaan in Retie. Je let er dus best goed op je snelheid. Uiteraard kunnen er ook andere onaangekondigde snelheidscontroles plaatsvinden. (BHR)