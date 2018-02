Politie flitst 19 februari 2018

De politie van de zone Kempen Noord-Oost haalt de komende dagen weer de flitswagen boven. Zo let je in de gemeente Retie best goed op je snelheid aan de Pijlstraat, Hulselstraat, Europalaan, Provinciebaan, Hodonk, Geelsebaan en in de Sint-Martinusstraat. Naast deze aangekondigde kunnen er ook onaangekondigde snelheidscontroles plaatsvinden op andere locaties in de gemeente. (BHR)