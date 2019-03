Politie arresteert acht verdachten voor plaag van fietsdiefstallen in Retie Jef Van Nooten

15 maart 2019

14u58 0 Retie De politie Kempen Noord-Oost heeft donderdagavond acht verdachte personen opgepakt. Dat gebeurde tijdens een actie tegen dievenbendes die het op fietsen gemunt hebben.

“We hielden donderdagavond in Retie een grootschalige actie tegen de fietsdieven die de buurt al een tijdje teisteren”, klinkt het bij de politie. “Terwijl de actie bezig was, kregen we via 101 een melding van een verdacht voertuig met Bulgaarse nummerplaat.” Een interventieploeg kon dat voertuig onderscheppen en contoleren. “Daarna hebben we nog eens twee Bulgaarse voertuigen tegengehouden. Verspreid over die drie wagens werden acht personen aangetroffen, die alle acht werden gearresteerd voor verdachte handelingen en bendevorming”, aldus nog de politiewoordvoerder. De politie onderzoekt of er concrete diefstallen aan de verdachte personen kunnen gelinkt worden.