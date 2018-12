Personenwagen komt in gracht terecht Kristof Baelus

15 december 2018

21u33 0 Retie Om de Molendijk in Retie gebeurde op zaterdagavond omstreeks 18.30 uur en ongeval waarbij één personenwagen betrokken was.

Een vrouw verloor in een flauwe bocht om een nog onbekende reden de controle over het stuur. Hierdoor kwam haar wagen op zijn dak in de gracht terecht. De deuren van haar wagen gingen niet meer open waardoor de brandweer ter plaatse moest komen om de vrouw uit haar auto te bevrijden.

De vrouw werd met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.