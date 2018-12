Pastorie zet deuren open voor studenten BHR

10 december 2018

08u36 0 Retie Retiese studenten die de komende weken rust en kalmte willen om geconcentreerd te kunnen studeren voor hun komende examenreeks, kunnen vanaf maandag 17 december tot en met vrijdag 25 januari 2019 terecht in de oude pastorie in de Passtraat. Elke weekdag tussen 8.30 uur en 20 uur wordt er daar, onder de noemer ‘Blokspot@depastorie’ een rustige studeerruimte ingericht.

Bedoeling is om de jongeren samen te laten studeren en zo de motivatie te verhogen. Bovendien ben je zo afgeschermd voor de vaak talrijke afleidingen van thuis. Ook tijdens de drukke feestdagen vind je hier de nodige rust. Wie wil langskomen, moet zich wel eenmalig registreren via de gemeentelijke website www.retie.be, om akkoord te gaan met het gebruiksreglement. Tijdens de feestdagen zijn er enkele speciale dagen: zo kan je op 25 en 26 december en op 1 januari niet langskomen. Op 24 en 31 december sluit de Blokspot al om 16 uur. Blokspot@depastorie is een initiatief van de Retiese Jeugdraad.