Pastorie zet deuren open tijdens de blok 26 april 2018

De jeugdraad van Retie werkt aan een project waarbij er een lokaal in de oude pastorie in de Passtraat beschikbaar zal worden gesteld als gezamenlijke studieruimte voor examens. Studenten zouden daar dan van eind mei tot eind juni terecht kunnen. Het project kreeg de naam 'Blokspot@depastorie' mee. Het gaat om een proefproject. Momenteel is de jeugdraad nog op zoek naar meubels om het lokaal in te richten. Retienaren die nog stoelen en tafels op zolder hebben staan, kunnen zich melden op de dienst Vrije Tijd via het e-mailadres vrijetijd@retie.be of via het telefoonnummer 014/38.92.37. (BHR)