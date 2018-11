Passagier gewond aan hoofd JVN

05 november 2018

10u44 0

De 25-jarige R.L. uit Retie is dit weekend gewond geraakt bij een verkeersongeval aan Pontfort in Retie. De man zat als passagier in een auto die van de weg af raakte en in de gracht belandde. Het slachtoffer werd met verwondingen aan het hoofd overgebracht naar het Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout. De auto werd bestuurd door iemand uit Oud-Turnhout Hij bleef ongedeerd.