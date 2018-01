Papa van kindje moet terug naar Afghanistan HOOGZWANGERE NADRA (22): "BANG OM TE BEVALLEN ZONDER HEM" JEF VAN NOOTEN

02u34 0 Bas Bogaerts Nadra en haar vriend Ahmad Milad Fazil vierden al een religieus huwelijk maar geen wettelijk , omdat Ahmad geen papieren heeft. Retie De 22-jarige Nadra Ahmadi uit Retie is 37 weken zwanger. Toch heeft ze geen reden om euforisch te zijn. Haar vriend Ahmad, de papa van het kindje, zit al maanden opgesloten in een illegalencentrum. Vandaag wordt hij op het vliegtuig naar Afghanistan gezet. "Ik ben bang om te bevallen zonder hem", zegt Ahmadi.

De Afghaanse Nadra Ahmadi (22) woont al vijf jaar in België. Ze spreekt Nederlands alsof ze hier geboren is. Ze heeft haar diploma secundair onderwijs hier gehaald, startte daarna een opleiding Sociaal Werk en werkt ondertussen in een rusthuis in Retie. De vrouw heeft al een aanvraag ingediend om Belg te worden. Aangezien ze een erkende vluchteling is, al vijf jaar in België woont, Nederlands spreekt en werkt heeft, zal dat wellicht geen probleem vormen.





Twee jaar geleden leerde ze haar vriend Ahmad Milad Fazli kennen. Beiden behoren tot het Hazara-volk, een minderheid in Afghanistan. Net als Nadra vluchtte Ahmad als minderjarige naar België. Vorig jaar zijn ze religieus getrouwd in ons land. Een wettelijk huwelijk ging niet, omdat Ahmad niet over de juiste papieren beschikte.





Bas Bogaerts De Afghaanse Nadra Ahmadi is 37 weken zwanger.

Gesloten centrum

In 2015 diende Ahmad een eerste asielaanvraag in. In augustus vorig jaar volgde een tweede aanvraag, maar beide aanvragen werden geweigerd. In oktober 2017 is hij uiteindelijk bij de kraag gevat en vastgezet in een gesloten centrum, op een moment dat zijn vriendin al maandenlang zwanger was. Een vaderschapstest is niet mogelijk, aangezien het kind nog niet geboren is, maar een notaris heeft officieel vastgesteld dat Ahmad het kind erkent.





De verplichte terugkeer naar Afghanistan betekent dat Ahmad zo goed als zeker de geboorte van zijn dochtertje mist. De bevalling is uitgerekend voor 8 februari. Pas na de geboorte kan hij via gezinshereniging terugkeren naar ons land. "Juridisch houdt dit misschien steek, maar het is een harteloze en ook spilzuchtige manier van werken", zegt zijn advocate Sylvie Micholt. "Dit is echt Kafka. Ik stel me de vraag hoe hoog de economische en menselijke kost mag zijn voor zulke extreme bureaucratische koppigheid."





De advocate wijst op de kosten van het vliegtuigticket naar Afghanistan, maar ook die van het gesloten centrum, waar de man al sinds oktober zit. Volgens een bericht van DVZ in het Staatsblad kost dat de Belgische staat 192 euro per dag per persoon. Vervolgens zullen er nog de kosten bijkomen van zijn visumaanvraag voor gezinshereniging. "Ik snap het niet: waarom wil onze staatssecretaris zoveel geld van belastingbetalers uitgeven om iemand terug te sturen, als hij weet dat die daarna mag terugkeren?", vraagt Nadra zich af.





"Eigen schuld"

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft het dossier opgevraagd en ingekeken, maar de repatriëring gaat wel degelijk door. "Kafkaiaans? De man had zelf veel eerder al moeten terugkeren naar Afghanistan om zijn gezinshereniging te regelen", zegt woordvoerster Katrien Jansseune. "De wet schrijft voor dat dat in het land van herkomst gebeurt. Aangezien zijn asielaanvraag meermaals geweigerd is, loopt de man geen risico's in Afghanistan en kon hij perfect terugkeren om zich in orde te stellen. Doordat hij heeft getalmd, heeft hij zichzelf in die precaire situatie gewerkt."