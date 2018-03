Paashappening met Hekselien 30 maart 2018

Kinderen tot en met 8 jaar zijn op paaszaterdag 31 maart welkom in Provinciaal Groendomein Prinsenpark in Retie voor een paashappening met Hekselien, het populaire kinderfiguurtje. Samen met enkele paashazen ga je in het bos op zoek naar Hekselien. Je kan langskomen tussen 14 uur en 15 uur. De toegang is gratis. Vooraf inschrijven hoeft niet. (BHR)