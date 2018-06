Organisatoren Retie Rockt blij met veertiende editie 22 juni 2018

Gemeentepark 't Schijf in Retie was het decor voor de veertiende editie van het festival Retie Rockt. Heel wat rockliefhebbers kwamen in de schaduw van de bomen genieten van het mooie weer. Dat zorgde ervoor dat er ook in de namiddag al heel wat mensen langskwamen. De organisatie toont zich tevreden. "Een fijne editie met een goede vibe", stelt Sander Melis. "De mensen waren enthousiast, over de bands maar zeker ook over de aankleding en de gezelligheid. Altijd leuk om te horen omdat we daar altijd veel tijd en energie insteken."





Onder meer Diablo Blvd., Navarone en Audrey Horne stapten er op het podium. Op een bezoekersaantal is het nog even wachten.





"We schatten dat er iets minder volk was dan de 1.700 bezoekers van vorig jaar, maar we zijn hoe dan ook heel tevreden. Op naar volgend jaar."





(BHR)