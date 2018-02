Opbrengst Driekoningen geschonken aan Congodorpen vzw 14 februari 2018

De leden van de cultuurraad van Retie gingen begin dit jaar Driekoningen zingen, volgens aloude Retiese traditie, bij de de Retiese handelaars en in het centrum van de gemeente. Daarbij werd er in totaal 1.385,96 euro opgehaald. Dat bedrag wordt geschonken aan Congodorpen vzw, dat via allerlei lokale initiatieven de mensen in Congo helpt. Het is niet toevallig dat net dat goede doel werd uitgekozen, Congodorpen vzw is de organisatie waar Rik Raeymaekers, gewezen schepen en gemeenteraadslid, zich altijd erg actief voor inzette. Raeymaekers overleed vorig jaar in juli.





(BHR)