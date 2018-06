Op queeste in het Prinsenpark met de Reeënridder 28 juni 2018

Provinciaal Groendomein Prinsenpark in Retie heeft de nieuwe familiezoektocht 'De Reeënridder' voorgesteld. De kinderen van het derde leerjaar van vrije basisschool Trapop in Retie gingen de uitdaging als eerste aan. Tijdens de zoektocht neemt de Reeënridder je mee op een tocht doorheen het Prinsenpark. Die duurt zo'n 2 uur en is 4 kilometer lang. Onderweg kom je allerlei opdrachten en raadsels tegen. De tocht is in de eerste plaats gericht op kinderen van zo'n 8 tot 10 jaar, maar ook jongere en oudere kinderen kunnen er zich zeker mee amuseren. De zoektocht is gratis, je hoeft ook niet vooraf in te schrijven, je kan gewoon starten aan de hoofdingang van het domein en de borden en pijlen volgen. De tocht is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. De zomerzoektocht loopt nog tot en met vrijdag 31 augustus. (BHR)