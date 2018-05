Ook 'in Reties' Velden' werd flink gevochten 31 mei 2018

02u55 0 Retie Aan de Oude Beemden in Retie werd gisteren 'In Reties' Velden' gelanceerd. Daarvoor werden op 23 weides in de gemeente klaprozen gezaaid. Zij staan symbool voor de 23 Retiese gesneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Op elk perceel staat er voortaan een infobord met het verhaal van één gesneuvelde Retiese soldaat. Zij werden door erfgoedcel k.ERF gevonden tijdens het project Kempense Klaprozen. De velden liggen verspreid over de gemeente zodat elke gesneuvelde dicht bij de plaats waar hij woonde of opgroeide een veldje kon krijgen. Ook enkele lokale dichters werden bij het project betrokken. Dichter Paul Vincent kwam zijn gedicht gisteren alvast voordragen.





Ook de Retiese Imkergilde Sint-Ambrosius hielp mee. Zij benadrukten hoe belangrijk het is om voldoende wilde bloemen te voorzien om zo de slinkende bijenpopulatie een handje te helpen. Iets wat eerder al aan bod kwam toen de gemeente Retie het charter 'bij-vriendelijke gemeente' ondertekende. De nieuwe klaprozenvelden zijn dus meteen ook goed nieuws voor de bijenpopulatie. Om het project officieel van start te laten gaan werd er gisteren verzameld aan het ingezaaide klaprozenveld vlak aan het lokaal van de imkergilde. Daar werden de kinderen van het derde leerjaar van vrije basisschool Trapop ontvangen om meer te leren over 'In Reties' Velden' en de wondere wereld van de bijen.





Bij het nieuwe project hoort ook een brochure die enkele wandel- en fietsroutes bundelt die je langs de ingezaaide klaproosvelden brengt. (BHR)