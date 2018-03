Ontwerpers en kunstenaars gezocht 28 maart 2018

Het gemeentebestuur van Retie is op zoek naar ontwerpers en kunstenaars in het kader van het LEADER-project 'Boeren langs de Grote Gracht'. Het is de bedoeling dat er langs de route van het wandelknooppuntennetwerk Kempense Heuvelrug allerlei creatieve elementen zullen uitgewerkt worden. Het gaat om zitobjecten, infodragers, een kijkverhoog en een zogenaamd land-artelement. Het gemeentebestuur wil nu teams uitdagen die samen die vier onderdelen voor hun rekening nemen, met een verwijzing naar het beleven van het landschap en de geschiedenis van het landgebruik in de buurt. Nog tot 15 april kunnen er projecten ingediend worden bij de dienst Vrije Tijd van de gemeente. (BHR)