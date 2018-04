Ondernemers lanceren mobiele fitnessbox 26 april 2018

Twee Retiese ondernemers, Tobias Maerien en Yves Beckers, hebben onder de vlag van Get Outt een mobiele fitnessbox op de markt gebracht. Het gaat om een soort van moderne aanhangwagen waarbij er stukken uitgeklapt kunnen worden waardoor er aparte werkstations ontstaan. Daarnaast zitten er losse fitnesstoestellen in, goed voor een work-out tot zo'n dertig personen. Het concept is uniek in Europa. Bedoeling is om de boxen te gaan verkopen aan bedrijven en overheden, maar ook beschikbaar te stellen voor verhuur aan particulieren en groepen. Wie een box koopt, kan zelf beslissen welke toestellen erin moeten.





(BHR)