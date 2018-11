Nomineer je favoriet voor de cultuurprijzen BHR

28 november 2018

12u56 0

In het voorjaar worden in Retie naar goede gewoonte de cultuurprijzen uitgereikt. Daarbij gaat het gemeentebestuur op zoek naar inwoners of verenigingen die in 2018 een unieke culturele prestatie hebben geleverd. Ken jij mensen of verenigingen die het verdienen om even in de kijker te worden gezet en zo volgens jou kans moeten maken op de ‘Cultuurprijs’ of de ‘Prijs Culturele Verdienste’? Dan kan je zelf je favoriet nomineren door het formulier in te vullen dat je vindt in de bibliotheek, in Gemeenschapscentrum Den Dries, in het gemeentehuis en sporthal Boesdijkhof. Je kan het nominatieformulier ook downloaden via de gemeentelijke website www.retie.be. Iemand nomineren kan nog tot zaterdag 1 december. Op zondag 20 januari 2019 worden de winnaars bekend gemaakt.