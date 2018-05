Nomineer eens een sportieve inwoner 29 mei 2018

02u36 0

Het gemeentebestuur en de sportraad van de gemeente Retie zet half juni zijn sportiefste inwoners in de bloemetjes tijdens 'Sportief Retie in de kijker' in Gemeenschapscentrum Den Dries in de Kerkhofstraat. Sportclubs kunnen daarvoor hun kampioenen van het seizoen 2017-2018 nomineren. Elke club kan ook één kandidaat-vrijwilliger aanduiden die het verdient om extra in de bloemetjes gezet te worden. Je kan langskomen op de gemeentelijke sportdienst in het gemeentehuis of mailen naar hans.cools@retie.be. (BHR)