Nieuwe reeks Multimove voor kinderen van start

BHR

22 januari 2019

10u50 0

Op woensdag 23 januari start er in de gemeente Retie een nieuwe reeks Multimove voor kinderen. Daar leren kinderen samen bewegen op een leuke manier, met allerlei sport- en spelvarianten. De reeks mikt op kinderen van de eerste kleuterklas tot en met het eerste leerjaar. Inschrijven kan aan het onthaal van het gemeentehuis of via de website www.retie.be/multimove.