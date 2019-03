Nieuwe ophaalbrug aan Postelsebaan wordt geplaatst Toon Verheijen

23 maart 2019

20u22 0 Retie De Postelsebaan tussen Retie en Postel is nog tot eind mei volledig onderbroken door de plaatsing van een nieuwe brug. De werken zijn dit weekend gestart. De bestaande brug werd afgebroken en vervangen door een nieuw exemplaar. Alle verkeer moet omrijden.

Brug 2 aan de Postelsebaan was aan vervanging toe en een gespecialiseerde aannemer is zaterdag gestart met de plaatsing van een nieuwe brug. “De nieuwe brug moet vooral veiliger worden voor fietsers en voetgangers”, zegt Herman Van Peer van de dienst Openbare Werken van de gemeente Retie. “Zij krijgen op de brug een vrije fietsstrook van drie meter. Fietsers en voetgangers krijgen op de manier op elk moment in beide richtingen een vrije doorgang. Voor auto- en vrachtverkeer blijft het beurtelings verkeer gelden.”

De plaatsing van de nieuwe brug is zaterdag gestart. Aansluitend zal het wegdek van de N123 opgebroken worden om beter te doen aansluiten op de nieuwe brug. Het gaat om het gedeelte vanaf de brug tot aan de Zwarte Neet. Om de werken veilig te laten verlopen zal het kruispunt van de Postelsebaan met het jaagpad tussen Dessel en Arendonk nog tot en met dinsdag 26 maart afgesloten blijven.

Voor de fietsers geldt er tot 26 maart een omleiding. Fietsers die via het jaagpad van en naar Dessel willen rijden, kunnen dit doen via de Postelsebaan – lokale weg Brug 1 (naar appelboer Hermans-Sanen), het toeristisch fietspad Postels Vaartje en dan terug naar het jaagpad. Fietsers die via het jaagpad van en naar Arendonk willen rijden, kunnen dit enkel doen via de grote omleiding Postelsebaan – Postel – via zandweg achter abdij Postel naar jaagpad richting Arendonk. Tegen woensdagochtend 27 maart voorziet de aannemer een tijdelijke doorgang met steenslag zodat de verbinding Postelsebaan – jaagpad richting Arendonk terug open is.

Voor het wegverkeer gelden twee omleidingen. Gewone weggebruikers minder dan 3,5 ton rijden om via Witgoor. Het zwaar vervoer rijdt via N18, de Kolkstraat, Zandvliet, Meistraat, Diel en Postel (N136).